Anche Simon Helberg sarà al fianco di Natasha Lyonne in Poker Face, la nuova serie per Peacock di Rian Johnson.

L’attore, famoso per aver interpretato il personaggio iconico di Howard Wolowitz in The Big Bang Theory, ha un ruolo ancora sconosciuto, come accaduto per Jameela Jamil e le ultime aggiunte al cast.

La serie sarà composta da dieci episodi e vedrà il personaggio interpretato da Nathasha Lyonne risolvere casi di omicidio sempre diversi. Al momento non ci sono informazioni sul ruolo di Joseph Gordon-Levitt nel prodotto originale destinato alla piattaforma Peacock.

Poker Face sarà scritta, diretta e prodotta dal filmmaker, al suo debutto nel mondo delle serie televisive. Nel team della produzione ci saranno anche Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens.

Fonte: Comic Book