David Yost è tornato a indossare i panni di Billy, il Power Ranger Blu, nello speciale di Netflix, Power Rangers: Una volta e per sempre.

L’attore ha parlato dell’emozione provata nell’indossare la tuta, e della paura di deludere i fan:

Sono stato in stato di panico fino a quando non è andata in onda perché poteva andare in molti modi diversi. Non so se ho ottenuto quello che volevo al cento per cento per Billy, perché Billy è stato salvato da Trini, che fondamentalmente si è sacrificata per lui. Billy deve quindi fare i conti con quel dolore. E poi sua figlia, Minh, sostanzialmente si fa avanti e fa la stessa cosa. E quindi il mio personaggio si domanda cosa sta succedendo? E gioca un po’ con la mia mente, sempre dal punto di vista del personaggio, spero che la risoluzione di tutto sia sufficiente.