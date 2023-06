Amy Jo Johnson celebrerà a modo suo il 30° anniversario dei Power Rangers, pubblicando una nuova storia a fumetti con Francesco Mortarino.

Il Ranger Rosa ha infatti condiviso un post sui suoi social, annunciando un episodio speciale che farà da prequel alla nuova serie a fumetti dei Power Rangers in arrivo nel 2024:

View this post on Instagram

Niente spoiler! Ma sono eccessivamente entusiasta di lavorare con Francesco Mortarino al nostro racconto speciale per l’anniversario dei Power Rangers! Ieri abbiamo ricevuto i layout delle pagine. E sembra incredibile! Non vedo l’ora di condividere questo teaser con tutti voi. Questo racconto breve, in uscita il 30 agosto, farà da prequel alla nuova serie a fumetti in arrivo all’inizio del 2024.