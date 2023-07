L’attrice Lindsey Shaw ha svelato di essere stata licenziata dai produttori di Pretty Little Liars a causa del suo utilizzo di droghe e i problemi personali legati al suo aspetto fisico.

L’interprete di Paige McCullers, che nello show era la fidanzata di Emily (Shay Mitchell), ha ammesso durante un episodio di Ned’s Declassified Podcast Survival Guide:

Andava così male. Sono stata chiamata nell’ufficio della creatrice della serie Pretty Little Liars. E mi ha detto: ‘Ti dobbiamo lasciar andare’. Ha spiegato: ‘Non è per la tua recitazione, ma hai qualcosa di cui devi parlare?’. Ho risposto: ‘No’. Ma ha aggiunto: ‘Beh, trova qualcuno con cui farlo’, aggiungendo poi ‘Dobbiamo licenziarti ora’.

Lindsey ha raccontato che in quel periodo aveva problemi ad accettarsi e stava facendo uso di droghe, situazione che ha avuto un impatto sul suo lavoro nella serie, arrivando anche a girare un’intera stagione mentre usava sostanze stupefacenti. L’attrice ha ammesso:

Quando ero alle prese con il mio problema ed ero in un periodo di pausa tra gli impegni di lavoro, non dovevo mai affrontare il mio rapporto con il cibo perché potevo sempre prendere più Adderall. Era una cosa realmente imbarazzante. Non avevo un bell’aspetto quando ero troppo magra e poi, quando iniziavo a riprendere peso, non riuscivo a sopportare l’idea di ingrassare troppo.

Lindsey Shaw, dopo essere stata licenziata, è comunque riapparsa successivamente in Pretty Little Liars per concludere la storia del suo personaggio.

Che ne pensate? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Ned’s Declassified Podcast Survival Guide