Da qualche giorno è tornata disponibile in streaming una serie amatissima:, teen drama ispirato ai romanzi di Sara Shepard le cui sette stagioni sono di nuovo tutte su Netflix.

Lo show ideato da Marlene King ha fatto il suo debutto nel 2010 per poi concludersi nel 2016, e ha avuto un successo tale da dare il via a vari spinoff: Ravenswood, The Perfectionists (pensato come un sequel), e Original Sin che debutterà prossimamente su HBO Max.

Ma la serie originale, che ha lanciato la carriera di Ashley Benson, Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell e Sasha Pieterse, ha toccato i cuori di moltissimi spettatori in tutto il mondo, e a quanto pare anche in Italia, visto che nel giro di pochissimi giorni ha scalato la classifica e l’altroieri si è piazzata in vetta, battendo Netflix Original come Granchio Nero (che nel weekend era in testa) e Alessandro Cattelan: una semplice domanda.

Quanto rimarrà in cima alla top-10? Verosimilmente poco, visto che domattina debutterà la stagione 2 di Bridgerton, serie attesissima e tra le più viste di sempre sulla piattaforma. Tuttavia, l’impressione è che Pretty Little Liars sia destinata a rimanere parecchio in classifica…

La storia di Pretty Little Liars si svolge a Rosewood, in Pennsylvania, dove un gruppo di teenager deve fare i conti con la misteriosa scomparsa di Alison DiLaurentis. Le sue migliori amiche Hanna, Emily, Aria e Spencer, un anno dopo, devono riallacciare i rapporti per affrontare la minaccia rappresentata da “A”, una persona misteriosa che conosce i loro segreti e rischia di rovinare la loro vita privata andando alla ricerca di vendetta. Nella vicenda vengono poi coinvolti l’insegnante di letteratura Ezra Fitz, che ha una relazione con Aria, Melissa che è la sorella maggiore di Spencer, Jenna Marshall che è rimasta cieca dopo un controverso incidente che ha coinvolto anche il fratellastro Toby, il quale inizia poi una storia d’amore con Spencer, e l’enigmatica Mona Vanderwaal.

Che ne pensate? Siete felici che tutte le stagioni di Pretty Little Liars siano disponibili su Netflix?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.