PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI

Lucy and Desi (v.o. sub ita) – 04 marzo

Acque profonde – 18 marzo

Master – 18 marzo

PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI

Star Trek: Picard stagione 2 – 04 marzo

The Boys Presents: Diabolical – 04 marzo

Upload stagione 2 – 11 marzo

MotoGP Unlimited – 14 marzo

PRIME VIDEO: FILM IN ARRIVO

ha svelato le novità con i titoli più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a marzo 2022. Da notare l’uscita di originali quali Star Trek: Picard stagione 2, Upload stagione 2, The Boys Presents: Diabolical, e classici come Sherlock

Prime visioni

Promises | 11 marzo

3/19 | 22 marzo

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini | 23 marzo

Altri film

Occupation | 1 marzo

Iron Sky: Saranno nazi vostri | 1 marzo

Iron Sky – La battaglia continua | 1 marzo

Il lato positivo – Silver Linings Playbook | 2 marzo

Killerman | 4 marzo

Terminus | 4 marzo

Predestination | 7 marzo

Riddick | 7 marzo

Cowboys | 8 marzo

A Lady in Paris | 8 marzo

Criminal Activities | 10 marzo

Un piccolo favore | 13 marzo

2067 | 15 marzo

Riot Girls | 15 marzo

Mandy | 15 marzo

Sabotage | 15 marzo

Padre Vostro | 15 marzo

Pazza idea | 15 marzo

La casa di famiglia | 16 marzo

The Unhealer – Il potere del male | 21 marzo

Kin | 21 marzo

Solo cose belle | 22 marzo

PRIME VIDEO: SERIE TV IN ARRIVO

Hannibal – le tre stagioni | 1 marzo

La verità sul caso Harry Quebert – la prima stagione | 1 marzo

SEAL Team – le prime quattro stagioni | 7 marzo

Sherlock – le quattro stagioni | 8 marzo

Sherlock Special: The Abominable Bride | 8 marzo

90210 (’08) – le cinque stagioni | 14 marzo

Gli eredi della notte – le due stagioni | 15 marzo

Haikyuu!! – la prima stagione | 18 marzo

Bleach – decima e undicesima stagione | 25 marzo

Naruto – le prime due stagioni | 26 marzo

Hunter X Hunter – la terza stagione | 30 marzo

FILM IN SCADENZA

Tutta un’altra vita | 11 marzo

Dolittle | 18 marzo

Il giorno sbagliato | 23 marzo

Jurassic Park | 31 marzo

