Dopo il lancio nel mese di gennaio negli Stati Uniti e in altri territori, continua l’espansione dell’abbonamento con pubblicità di Prime Video, che arriverà in Italia, Spagna e Francia dal 9 aprile.

La piattaforma streaming ha inviato una mail a tutti gli abbonati spiegando cosa cambierà, e soprattutto quanto costerà il passaggio all’abbonamento senza pubblicità: un supplemento di 1.99 euro al mese.

Amazon promette “un numero limitato” di annunci, anche se non si fanno promesse sul fatto che questa cosa possa cambiare in futuro. Ecco l’annuncio:

Ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming. Non c’è alcuna modifica all’attuale prezzo del tuo abbonamento Prime. Puoi cancellare il tuo abbonamento senza costi aggiuntivi o vedere la data del tuo prossimo rinnovo visitando il tuo account.