MrBeast è uno YouTuber noto per diverse gare a premi, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, e ha annunciato un accordo con Prime Video per Beast Games, un reality show che promette al vincitore un premio in denaro di 5 milioni di dollari, il più grande pagamento singolo mai visto nella storia della tv americana.

I dettagli delle sfide specifiche che saranno presenti in “Beast Games” non sono stati comunicati. Secondo Prime Video, lo show presenterà 1.000 concorrenti in lizza per il singolo premio di 5 milioni di dollari in un “formato frenetico e ad alta produzione”. Lo YouTuber ha pubblicato una dichiarazione ufficiale:

Il mio obiettivo è realizzare il miglior show possibile e dimostrare che YouTuber e creatori di contenuti possono avere successo su altre piattaforme. Amazon mi ha dato il controllo creativo di cui ho bisogno per provare a realizzarlo. Spero di rendere orgogliosa la community di YouTube.

MrBeast fungerà da conduttore e produttore esecutivo di “Beast Games”. Non è stata fissata alcuna data per la prima dello spettacolo, che sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in tutto il mondo.

