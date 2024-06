Quando qualche settimana fa Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo de Il problema dei 3 corpi, lo streamer si è limitato a dichiarare che questo avrebbe permesso ai creatori della serie di concludere la loro storia, facendo temere ai fan una risoluzione frettolosa dell’adattamento dell’opera di Liu Cixin.

Ora invece David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo hanno finalmente fatto chiarezza, confermando che verranno prodotte altre due stagioni. La serie sarà quindi composta da un totale di tre stagioni, come tre sono i libri di Cixin (anche se non si tratta di una storia lineare, tant’è che alcuni elementi di ogni romanzo sono presenti già nella prima stagione).

La conferma è arrivata durante un panel della Television Academy per promuovere la serie agli Emmy. Il trio ha spiegato che questa suddivisione permetterà loro di raccontare la storia come hanno sempre inteso: “Abbiamo incluso molto di ciò che amiamo dei romanzi nlla prima stagione,” ha dichiarato Weiss, “ma la maggior parte dei motivi per cui volevamo fare la serie sono nella seconda stagione. Abbiamo sempre desiderato arrivare a raccontare l’ultima pagina del terzo libro, ed è veramente, veramente entusiasmante per noi sapere che lo faremo”.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili