In occasione del rinnovo de Il problema dei Tre corpi, Liam Cunningham ha parlato del futuro del suo Thomas.

In una recente intervista con Deadline, Cunningham ha parlato di cosa accadrà a Wade nella seconda stagione de Il problema dei tre corpi, sottolineando come il suo personaggio no nsi fermerà di fronte a nulla:

Questo tizio, l’uomo che ha cercato di salvare l’umanità, è probabilmente il meno umano di tutti i personaggi presenti lì dentro. Il suo atteggiamento non cambierà affatto. È un rinoceronte e avanzerà solo verso la metà.

La stagione 1 de Il problema dei Tre corpi è disponibile su Netflix.

Fonte: Screen Rant

