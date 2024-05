Jeff Bader, responsabile della programmazione di NBCUniversal Entertainment, ha spiegato perché la serie Quantum Leap è stata cancellata e non spostata sulla piattaforma Peacock, come accaduto invece con Law & Order: Organized Crime.

Rispondendo alle domande di TVLine, Bader ha spiegato:

Bader ha aggiunto:

Si tratta di uno show che funziona su tutti i fronti, ed è davvero forte sulle piattaforme di streaming. Spostare la stagione 5 su Peacock è una vittoria sotto ogni punto di vista per noi: l’80% delle sue visualizzazioni non avviene nel periodo temporale in cui va in onda, ma avviene successivamente su Peacock, quindi aveva senso spostarlo per liberare quello slot.