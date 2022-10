Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La nuova stagione di Quantum Leap sta andando in onda negli Stati Uniti e nel secondo episodio c’è un nuovo legame con la serie originale In viaggio nel tempo.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato nelle puntate.

Nel secondo capitolo della storia con protagonista Ben Song, interpretato da Raymond Lee, appare infatti Samantha Stratton, ruolo affidato a Carly Pope. L’entrata in scena del personaggio era stata mostrata in Genesis, la première in due parti andata in onda nel 1989. Sam era infatti era entrata nel corpo di un capitano dell’Aeronautica chiamato Tom Stratton, salvandogli la vita quando si era verificato un guasto in volo, e quella della figlia che doveva ancora nascere.

Nel secondo episodio di Quantum Leap si rivela così che la figlia di Tom è stata chiamata Samantha, elemento che intreccia il progetto Quantum Leap ancora una volta con la storia della famiglia Stratton.

La puntata mostra poi Ben mentre salva la vita di Samantha.

Al centro della trama dei nuovi episodi, ambientati 30 anni dopo la scomparsa del dottor Sam Beckett, ci sarà un nuovo team guidato da Ben Song (Raymond Lee), che ha riportato in vita il progetto scientifico.

Nel cast ci sono anche Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee.

Il debutto dello show sugli schermi americani di NBC è avven uto il 19 settembre.

Fonte: ComicBook