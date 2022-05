è morto improvvisamente all’età di 67 anni e, sua co-star in, ha condiviso un affettuoso ricordo dell’attore.

L’attrice e cantante è stata la protagonista del progetto targato NBC dal 2016 al 2018. Negli episodi Liotta aveva il ruolo dell’agente Matt Wozniak, collega della detective Harlee Santos.

In un post su Instagram, Jennifer ha dichiarato:

Ray è stato il mio complice in Shades of Blue… la prima cosa che mi viene in mente è che è stato così gentile con i miei figli. Ray era il simbolo di un duro che era tenero dentro… Immagino che fosse quello che lo rendeva un attore così coinvolgente da guardare. L’originale Bravo Ragazzo.

L’attrice ha proseguito scrivendo:

Abbiamo condiviso dei momenti intensi sul set durante quei tre anni. Quando ho sentito per la prima volta la notizia che aveva accettato la parte in Shades of Blue ero elettrizzata e la prima volta che siamo arrivati sul set per girare la nostra prima scena insieme c’è stata una scintilla e un rispetto reciproco, sapevamo entrambi che sarebbe stata una bella serie. Abbiamo apprezzato girare le nostre scene insieme e mi sono sentita fortunata nell’averlo lì a lavorare e poter imparare da lui. Come tutti gli artisti era complicato, sincero, onesto ed era davvero sensibile, Come un nervo scoperto, era così accessibile e così in contatto con la sua recitazione, mi ricorderò per sempre con affetto il tempo trascorso insieme. Abbiamo perso una persona grandiosa oggi… Riposa in pace Ray… è così triste perderti quando sembra troppo presto. Mando così tanto amore e forza a tua figlia Karsen, alla tua famiglia e alle persone che amavi.