sarà il protagonista deldella serie, progetto di cui verrà realizzato un pilot per NBC. L’attore avrà la parte del, l’erede spirituale delinterpretato nella serie originale da Scott Bakula.

Il personaggio affidato alla star di Kevin Can F*** Himself viene descritto come uno scienziato e un uomo di fede, ed è un fisico di fama mondiale che lavora a un progetto di viaggio nel tempo conosciuto come Quantum Leap. Nel reboot saranno trascorsi 30 anni da quando Sam Beckett è scomparso entrando nell’acceleratore Quantum Leap. Ora un nuovo team è stato assemblato per far ripartire il progetto nella speranza di capire i misteri che si nascondono dietro la macchina e l’uomo che l’ha creata.

Il progetto è scritto e prodotto da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, mentre nel team dello show ci sono anche Martin Gero (Blindspot), Don Bellisario che aveva creato lo show originale, e Deborah Pratt, impegnata come co-narratrice. La storia è ambientata nel presente e sarà collegata con quella precedente. Per ora, invece, non è stata confermata l’eventuale presenza di Scott Bakula tra gli interpreti.

Che ne pensate della scelta di Raymond Lee come star del reboot della serie In Viaggio nel Tempo? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline