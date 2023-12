In occasione della stagione 2, Alan Ritchson ha ricordato l’infortunio avvenuto sul set di Reacher durante le riprese della stagione 1.

In una recente intervista con l’Associated Press, Ritchson ha parlato dello scontro con il piede di porco della prima stagione di Reacher e ha spiegato come si è fatto male durante le riprese:

Abbiamo girato uno scontro con un piede di porco nella prima stagione, in cui sono stato colpito alla testa con un vaso (fatto di vetro zuccherato) e sono finito in una piscina con l’uomo armato. Soffrivo così tanto dopo le riprese. Avevo un berretto addosso e quel vaso di zucchero ha colpito così forte che, quando mi sono tolto il berretto, mi è uscito il sangue dalla testa. Così ho chiamato il produttore esecutivo Don Granger e ho pensato: “OK, domanda. Lo sento scorrere. C’è sangue ovunque. Allora, Reacher zoppica? Che livello di dolore sta provando?” E dopo una breve pausa Granger mi dice: ‘Sì, sta bene. È una specie di supereroe, quindi sta bene.’

REACHER: LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

La seconda stagione di Reacher inizia quando l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O’Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c’è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l’Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.

Basato su Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble), l’undicesimo romanzo della serie best-seller mondiale di Lee Child, Reacher S2 vede Alan Ritchson nel ruolo principale di Jack Reacher, con Maria Sten, Serinda Swan e Shaun Sipos nei panni dei componenti dell’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP. Completano il cast Ferdinand Kingsley nel ruolo di A.M., un mercenario che la Sicurezza Interna definisce “fantasma”; Robert Patrick come Shane Langston, capo della sicurezza di un appaltatore privato della difesa con un passato discutibile; e Domenick Lombardozzi nel ruolo del duro detective della polizia di New York Guy Russo.

Fonte: Screen Rant

