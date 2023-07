Amazon Prime video ha confermato i periodi d’uscita di due delle sue serie tv più attese: Gen V, spin-off di The Boys e la stagione 2 di Reacher.

Gen V, lo spin-off di The Boys, si mostrerà al San Diego Comic-Con la prossima settimana, dove plausibilmente verrà svelata la datà d’uscita. Al momento, il periodo di pubblicazione per la serie tv è previsto per settembre. Nella serie Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann. Ritornano Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Michele Fazekas, Tara Butters, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe, e Michaela Starr sono i produttori esecutivi. Gen V è prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.

La stagione 2 di Reacher invece sarà disponibile da dicembre, sempre in esclusiva su Prime Video. Nel cast della seconda stagione ci saranno Maria Sten, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie. Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins e Bruce McGill. Nick Santora sarà nuovamente produttore esecutivo al fianco di Child, Don Granger, Scott Sullivan, insieme a David Ellison, Dana Goldberg, e Bill Bost di Skydance.

Siete contenti del periodo d’uscita della stagione 2 di Reacher e di Gen V? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line

Le serie imperdibili