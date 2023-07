Prime Video ha confermato la presenza di Gen V, lo spin-off di The Boys, al San Diego Comic-Con 2023.

La stessa Amazon ha pubblicato i piani relativi al panel dedicato alla serie tv che si terrà il 21 luglio:

Venerdì 21 luglio (16:15 – 17:15) “Gen V” – Dal mondo di “The Boys”, Prime Video rivela la sua attesissima nuova serie “Gen V” con i membri del cast, che parleranno del imminente spin-off ambientato al college per la prima volta. Ambientato nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi adolescenti (gestito da Vought International), “Gen V” esplora le vite di Supes carichi di crisi ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per la classifica superiore della scuola . Nella serie Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann. Ritornano Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Michele Fazekas, Tara Butters, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe, e Michaela Starr sono i produttori esecutivi. Gen V è prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film. (Sala 20)

Ovviamente vi riporteremo tutte le novità sulle nostre pagine dopo il panel del San Diego Comic-con 2023 dedicato a Gen V.

