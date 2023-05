Alan Ritchson è l’interprete di Jack Reacher nella serie prodotta da Amazon e, mentre era ospite del The Rich Eisen Show, ha svelato che aveva scritto una lettera a Tom Cruise, che aveva interpretato il personaggio sul grande schermo, ma non l’ha mai inviata.

L’attore ha raccontato:

Don Granger, che si occupa dei film di Skydance, produce tutte i progetti di Tom Cruise, ha collaborato con lui per molti anni e ha aiutato a sviluppare questa serie insieme a Tom, è il mio capo ed è un produttore dello show. Ho detto: ‘Dovrei contattare Tom in segno di rispetto?’. Gli ho scritto una lettera e ho pensato: ‘Dovrei dargliela? Sarebbe inappropriato?’. E mi ha risposto: ‘Penso sia meglio di no. Vuole lasciarsi alle spalle questo personaggio, ha dato la sua benedizione, è d’accordo con quanto sta accadendo, ma penso che semplicemente dovresti lasciare stare’.

Alan ha così aggiunto:

Quindi no, non gliene ho mai parlato. Ho pensato che fosse rispettoso farlo. ‘Caro Mister Cruise, apprezzo quello che ha fatto per il brand’. Penso che uno dei grandi motivi per cui Reacher ha avuto così tanto successo sia la prospettiva che lui ha portato al progetto. Potete dire quello che volete riguardante l’idea se fosse adatto al ruolo di Reacher oppure no, ma la maggior parte delle persone conoscono Reacher grazie a Mister Cruise. Ho un enorme debito di gratitudine nei suoi confronti e per quello che ha dato allo show.