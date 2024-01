Nel corso di un’intervista con Stream Wars, Alan Ritchson ha risposto ad alcune critiche rivolte nei confronti del suo personaggio in Reacher.

A chi si è lamentato dell’assenza di sviluppo del suo personaggio ha infatti risposto:

La gente vuole sapere com’è cresciuto o cambiato, ma non è che siamo dipendenti dallo sviluppo dei personaggi? Perché non possiamo avere più Tom Hanks? Quell’uomo non ha mai avuto personaggi sviluppati, non cambia solamente perché si trova su un’isola con un pallone, rimane lo stesso. Vuole sempre consegnare pacchi in tempo. Reacher è così.

Forse dovremmo goderci il fatto che non sia cresciuto affatto. Non ha nuove responsabilità, non ha un contratto da onorare. Ha uno spazzolino. Magari inizierà a lavarsi i denti più spesso.