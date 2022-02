ha ottenuto ilper laa pochi giorni dal debutto su Prime Video della serie tratta dai romanzi di Lee Child.

Amazon ha dichiarato che il progetto è entrato nella top 5 delle serie più viste di sempre negli Stati Uniti e globalmente in sole 24 ore. Gli utenti della piattaforma, inoltre, hanno valutato in modo particolarmente positivo l’adattamento della storia per il piccolo schermo, con un rating medi di 4.7 su 5.

Lo show è stato sviluppato dallo sceneggiatore Nick Santora e ha come protagonista Jack Reacher, un veterano che ha lasciato da poco l’esercito e viaggia attraverso gli Stati Uniti senza meta, telefono e con lo stretto essenziale, esplorando la nazione. Quando Reacher arriva nella vittà di Margrave, Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio degli ultimi venti anni. I poliziotti lo arrestano subito e dei testimoni sostengono di averlo visto sulla scena del crimine. Il protagonista dovrà quindi cercare di dimostrare la sua innocenza e inizieranno a emergere i dettagli di una cospirazione che, per essere fermata prima che abbia conseguenze drammatiche, richiede la sua mente brillante e la capacità di lottare.

Il cast è composto anche da Malcolm Goodwin nel ruolo di Oscar Finlay, Willa Fitzgerald nei panni di Roscoe Conklin, Chris Webster che sarà KJ, Hugh Thompson che interpreterà Baker, Maria Sten nel ruolo di Frances Neagley, Harvey Guillén che interpreta Jasper, Kristin Kreuk nella parte di Charlie, Currie Graham che sarà Kliner Sr., Marc Bendavid nei panni di Hubble, Willie C. Carpenter che ha il ruolo di Mosley, Maxwell Jenkins nella versione di Reacher da giovane, e Bruce McGill nella parte di Teale.

Lee Child, coinvolto come produttore dello show, ha dichiarato:

Collaborare con Amazon Studios per la prima stagione di Reacher è stata una vera delizia: ci hanno sostenuto a ogni passo e i risultati si vedono realmente, in ogni battuta e in ogni inquadratura. Quindi sono elettrizzato nel lavorare ancora con loro per la stagione 2. Si tratta di una notizia davvero entusiasmante, e non vedo l’ora di iniziare. Reacher non potrebbe essere in mani migliori.