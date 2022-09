Regé-Jean Page e Glen Powell saranno i protagonisti della nuova serie Butch and Sundance, un progetto prodotto per Amazon.

Nel team della produzione saranno coinvolti anche Joe e Anthony Russo, tramite la loro AGBO, mentre la sceneggiatura è firmata da Kaz e Ryan Firpo, già autori di The Eternals.

Il progetto è stato ideato come primo tassello di un franchise che comprende anche varie serie e progetti spinoff. Amazon ha ottenuto i diritti di Butch and Sundance battendo la concorrenza di altre realtà come Disney+ e Peacock.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, gli episodi saranno ambientati in una versiona alternativa dell’America e Page avrà la parte di Butch Cassidy, mentre Powell sarà Sundance Kid.

La fonte di ispirazione è infatti il film Butch Cassidy and the Sundance Kid, con star Paul Newman e Robert Redford nel ruolo di due uomini in fuga dalle autorità dopo aver compiuto alcune rapine. Il lungometraggio ha conquistato ben quattro Oscar.

Fonte: The Hollywood Reporter