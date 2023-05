La Regina Calotta – Una storia di Bridgerton è disponibile su Netflix ormai da qualche giorno. Il prequel di Bridgerton incentrato sulle origini e l’ascesa della Regina Carlotta è nato come una miniserie in sei episodi, ma ora la creatrice Shonda Rhimes non esclude che possa proseguire con una seconda stagione.

Parlando con Entertainment Weekly, Rhimes ha spiegato:

Ci sono state delle domande, ma non ne stiamo parlando attivamente. Potrei vivere per sempre con Charlotte e George, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica, autoconclusiva che racconta in maniera completa questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla, perché non si sa mai!

In termini temporali, spazio per raccontare altre storie ce n’è, visto che La Regina Carlotta è ambientato molti anni prima di Bridgerton.

Nella stessa intervista Arsema Thomas, che interpreta Lady Danbury, ha espresso il desiderio di tornare a vestire i panni del suo personaggio in una seconda stagione:

Sono ossessionata da questo personaggio. Non sapevo che avrei potuto amare così tanto qualcuno finché non ho avuto la mia bambina: mi sembra di aver partorito, e Shonda Rhimes è suo padre! Io sono la madre. Sarebbe incredibile poter tornare ancora in questo mondo. Ma sono anche soddisfatta di dove l’abbiamo lasciata, è in una buona situazione. Se dovesse essere l’ultima volta che la interpreto, so che l’ho lasciata in una condizione di potere e di autonomia. Ma se dovessero chiamarmi ancora… sarei subito pronta!

Inutile dire che anche India Amarteifio, che interpreta Carlotta, sarebbe disponibile a tornare nella parte:

Ho amato moltissimo questo personaggio. È fantastica. Mi sento molto fortunata ad averla interpretata, è un personaggio molto complesso. Mi piacerebbe molto tornare in questo regno.

