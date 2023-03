Jeremy Renner parteciperà di persona alla premiere mondiale di Rennervations, la nuova serie Disney+ incentrata su di lui e sul suo aiuto ai più bisognosi.

La premiere si terrà l’11 aprile al Regency Village Theatre di Los Angeles. Questo sarà il primo evento stampa di Renner dopo l’incidente del primo gennaio. La serie debutterà invece su Disney+ il giorno seguente, il 12 aprile. Jeremy Renner ha parlato dello show sui suoi profili social:

Sono stato in questo viaggio per molti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone bisognose. Ma alcuni anni fa, ho pensato, ‘Come posso aggiungere tutto questo e creare un impatto maggiore su un’intera comunità?’ Ed è quello che fa questo spettacolo. Questa è una delle mie più grandi passioni ed è una forza trainante nella mia guarigione, e non vedo l’ora che il mondo lo veda.

Il docu-reality è prodotto da Boardwalk Pictures, con Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello tra i produttori esecutivi, la serie è stata presentata dalla stessa Disney a febbraio 2022.

La serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità.

Siete felici per Jeremy Renner e per la sua partecipazione alla premiere di Rennervations? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili