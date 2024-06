La serie Resident Alien ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4 e si sposterà da Syfy a USA Network.

La comedy sci-fi dovrà inoltre fare i conti con una significativa riduzione del budget.

La terza stagione aveva ottenuto una media di 3,3 milioni di spettatori totali e 1 milione nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni su tutte le piattaforme nel corso di 35 giorni. La stagione 4, come la precedente, sarà inoltre disponibile sulla piattaforma di streaming Peacock.

La serie si basa sui fumetti della Dark Horse e ha come protagonista un alieno, Harry (Alan Tudyk), la cui missione segreta è quella di uccidere tutti gli esseri umani. Nella stagione 3 Harry ha giurato di collaborare con il generale McAllister per liberare la Terra degli alieni Grigi, un obiettivo che è diventato ancora più difficile quando ha scoperto che l’ibrido Joseph ha accettato un lavoro in città come nuovo sceriffo. Harry, inoltre, ha faticato a trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale, essendosi innamorato per la prima volta.

Nel cast ci sono Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Levi Fiehler, Elizabeth Bowen, Judah Prehn e Meredith Garretson.

Chris Sheridan si è occupato dell’adattamento ed è showrunner della serie.

Nel team della produzione ci sono anche Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse Entertainment, Justin Falvey e Darryl Frank di Amblin TV, e Nastaran Dibai.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 4 della serie Resident Alien e del passaggio a USA Network?

Fonte: Deadline