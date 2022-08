Resident Evil cancellato: Netflix non rinnova la serie per una seconda stagione

Netflix ha cancellato Resident Evil: la piattaforma streaming ha deciso di non confermare per una seconda stagione la serie action horror basata sul franchise videoludico.

La prima stagione era uscita un mese fa, il 14 luglio, e sebbene abbia registrato dei buoni ascolti non sembra aver ottenuto un riscontro particolarmente positivo né sul fronte critico né su quello degli spettatori. Nel corso della prima settimana, ha debuttato al secondo posto con 72.7 milioni di ore visualizzate, senza però crescere particolarmente nella seconda settimana – questo verosimilmente per via di un passaparola non particolarmente positivo. Nel corso di tre settimane è addirittura uscita dalla Top10. Quanto basta per convincere Netflix a non rinnovare una serie peraltro non proprio low-budget.

Nel cast Paola Núñez, Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph.

