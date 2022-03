Netflix ha annunciato ladella nuova serie di: il 14 luglio gli otto episodi, della durata di un’ora, debutteranno in streaming.

Il protagonista è Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker, la cui figlia sta lottando per la sopravvivenza 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse mortale.

I nuovi poster condivisi per annunciare il debutto dello show:

La trama ufficiale anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.