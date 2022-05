Il 14 luglio debutterà su Netflix la seriee lo showrunner Andrew Dabb ha chiarito il legame con ie idella saga.

Intervistato da ComicBook, il produttore ha spiegato:

I giochi rappresentano il passato della storia. Tutto quello che è accaduto nei giochi esiste in questo mondo, come il villaggio. Potremmo non arrivare alla quinta stagione, ma è nel nostro mondo, possiamo usare quegli elementi e andare avanti.

Dabb ha proseguito spiegando:

Le puntate non proporranno però dei riferimenti alla storia originale in ogni puntata:

Non sarà una cosa tipo: episodio tre, incontrate i Redfield; episodio quattro, ecco Leon. E sono certo che una certa parte dei fan sarebbero felici di quella versione. Ma per noi era più importante affrontare questo percorso e mentre prosegue toccare diversi quartieri e aspetti della mitologia.

La trama ufficiale della serie anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.