Sì, penso, e ovviamente, si spera, non c’è nessuna sicurezza sul futuro. Ma si spera che la serie prosegua. Abbiamo una mappa. Ad esempio, dovete rendervi conto che vengo da Supernatural. E quando mi sono unito a Supernatural nella quarta stagione, ricordo di essermi seduto in una stanza con Eric Kripke. Il primo giorno mi ha detto, ‘Sentite, ragazzi, la quarta è l’ultima stagione. Abbiamo i numeri di Syndication, come se ci uccidessero, siamo stati una serie incerta per tutto il tempo. E poi la prossima stagione cinque, è tipo, Ok, ora questa è davvero l’ultima. Ho un piano quinquennale,’ e aveva ragione. Era l’ultima stagione per lui. Ma poi lo spettacolo è andato avanti per altri 10 anni. Quindi, non voglio sedermi qui e dire tipo, abbiamo 96 episodi, arriveremo dove dobbiamo andare.

, lo showrunner della nuova serie Netflix di, ha svelato se ci sono piani per il futuro dello show.

Parlando proprio del futuro della serie, Dabb ha raccontato:

La verità è che abbiamo una fine. E possiamo progredire velocemente o lentamente verso quel finale. Ovviamente, più a lungo saremo in onda, più cose divertenti possiamo fare e più cose potremo portare. Ma sì, penso bisogna iniziare a lavorare con un finale non scolpito nella pietra, puoi scoprire idee lungo il percorso. Ma devi avere una mappa di dove stai andando con i personaggi.

Non dove sarà quel liquore nero tra cinque anni ma dove finiranno queste ragazze? Dove sarà Wesker? Come funzionano queste cose? E vedrai accenni a questo, in particolare nella trama futura con piccoli accenni di cose che accadranno in una trama che in qualche modo conduce alla trama Z, quella futura. E, uscirete dalla prima stagione con domande del tipo: “Oh, ma non lo hanno detto, ma come fanno ad andare da lì a lì?” speriamo venga data la risposta nel futuro.

La trama ufficiale della serie anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.

Nel cast dello show, oltre a Lance Reddick, ci saranno anche Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti, e Turlough Convery.

Ad avere l’incarico di showrunner, produttore e sceneggiatore ci sarà Andrew Dabb (Supernatural), in collaborazione con Mary Leah Sutton che è stata produttrice e sceneggiatrice.

Cosa ne pensate delle parole dello showrunner sul futuro di Resident Evil? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book