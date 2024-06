Netflix ha annunciato Resurrected Rides, nuova serie reality creata dal team di Pimp My Ride.

La nuova serie sarà condotta dall’attore e comico Chris Redd, e debutterà il prossimo 24 luglio con otto episodi da 40 minuti.

Rick Hurvitz, che ha co-creato “Pimp My Ride”, trasmesso su MTV dal 2004 al 2007, è il produttore esecutivo della serie, insieme a Brandon Killion, Ari Shofet e Mike Odair.

Secondo la sinossi ufficiale, Resurrected Rides sarà una serie di restyling di motori completamente nuova per l’era moderna, con Redd e il suo team di meccanici che aiutano i proprietari meritevoli a trasformare i loro amati battitori in capolavori da strada.

La serie originale di MTV è andata in onda per sei stagioni e negli Stati Uniti è stata condotta da Xzibit. Ha portato a diversi adattamenti internazionali e ha dato vita agli spin-off “Trick My Truck”. In ogni episodio, Xzibit e il gruppo di meccanici portavano un veicolo che necessitava di lavori in una carrozzeria personalizzata: prima la West Coast Customs, e poi Galpin Auto Sports.

