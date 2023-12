Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7 della serie Rick and Morty si è conclusa e nell’episodio si è visto per la prima volta Morty in versione adulta.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata intitolata Fear No Mort, Morty entra in un Buco della Paura per affrontare le proprie più grandi paure e una di queste lo vede alle prese con l’incertezza. Provando a superarla, Morty finisce per vivere una vita intera e crescere dopo la fine delle sue avventure con Rick che hanno segnato la sua infanzia.

Sullo schermo si vedono varie visioni legate alle paure di Morty e il protagonista, non riuscendo a fuggire dal buco e rendendosi conto di essere ancora all’interno dopo vari tentativi, decide insieme a Rick che non sono importanti i loro sentimenti di incertezza, provando così ad andare avanti. Rick and Morty si rendono conto che stanno apprezzando quello che stanno vivendo e iniziano nuove avventure.

Morty diventa quindi grande, va a scuola, si diploma e diventa adulto. La famiglia Smith vive felice, Summer si sposa e Morty ottiene un lavoro che odia, mentre Rick cerca di sconfiggere i segni del tempo.

Rick e Morty formano un nuovo legame e Morty compra la sua prima casa.

Gli spettatori scoprono poi, quando il protagonista si rende conto di essere cresciuto ed essere diventato come il padre, che è ancora nel Buco della Paura.

I fan possono così scoprire come potrebbe essere la vita del personaggio dopo le sue avventure.

Che ne pensate? Vorreste vedere Morty in versione adulta nei prossimi episodi di Rick and Morty?

