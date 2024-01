Ian Cardoni ha iniziato a dare voce a Rick Sanchez a partire dalla stagione 7 di Rick and Morty e l’attore ha ora parlato di come gli episodi abbiano mostrato una nuova dinamica nella famiglia del personaggio.

Cardoni, intervistato da ComicBook.com, ha raccontato:

Penso che, nonostante queste dinamiche in famiglia siano state stabilite dallo show, non sono certamente stagnanti, in nessun modo. Una delle cose più grandiose di questa stagione è che vediamo Rick attraversare dei grandi cambiamenti personalmente e seguiamo il suo percorso attraverso la terapia e il rapporto in evoluzione con la sua famiglia, ci sono quei momenti… Come il momento in cui si stabiliscono i confini in Air Force Wong, che è uno dei miei preferiti tra Summer e Rick.