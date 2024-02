Rick and Morty

Gli showrunner di Rick and Morty, Dan Harmon e Scott Marder, hanno parlato dei progetti per la stagione 8 della serie, accennando anche alle idee per Morty Malvagio e Mr Buchettoperpopò.

In un’intervista rilasciata a Variety, i due sceneggiatori e produttori hanno condiviso qualche anticipazione riguardante i prossimi episodi.

Marder ha infatti confermato che gli spettatori rivedranno Morty Malvagio:

Possiamo aspettarci di vederlo in futuro. Certamente abbiamo dei progetti e dei piani grandiosi per lui.

I due co-showrunner hanno inoltre commentato le ipotesi riguardanti Mr Buchettoperpopò alimentate da MatPat del canale YouTube Film Theorists, ovvero che il personaggio sarà il nuovo villain della prossima stagione. Harmon ha dichiarato ironico:

Merda! Ora non potremmo farlo o ci può fare causa, giusta? Bel lavoro, internet! L’avete di nuovo rovinato!

Dan ha aggiunto:

No, seriamente, voglio davvero molto bene a quel ragazzo. Voglio incoraggiare quel tipo di teorie. Amo, dico davvero, quelle cose. Gli voglio bene, particolarmente per la quantità di energia che mette in quelle cose.

Marder ha aggiunto:

Non è quello il nostro piano per il personaggio, ma è una teoria interessante. Amo sempre la prospettiva dei fan su qualsiasi show.

Che ne pensate dei commenti degli showrunner di Rick and Morty su Morty Malvagio e Mr Buchettoperpopò?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety