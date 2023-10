Nella settima stagione della serie Rick and Morty c’è stato un cambiamento nelle voci dei protagonisti dopo l’uscita di scena di Justin Roiland, ma il creatore Dan Harmon ha confermato che non ci saranno battute sulla questione.

Il co-creatore dello show, intervistato da The Hollywood Reporter, ha sottolineato che non c’è alcuna intenzione di ironizzare su quanto accaduto:

Abbiamo gestito la questione da adulti e siamo tornati al lavoro.

Harmon ha poi sottolineato che non parleranno dell’addio di Roiland:

Il nostro metro di successo nel compiere la transizione sarebbe se un ipotetico spettatore casuale non informato su quanto accaduto dietro le quinte dello show continuasse a guardare e dicesse: ‘Questa stagione è migliore dell’altra’ o ‘Questo potrebbe essere il mio episodio preferito’.

Per questo motivo non verranno compiute battute che facciano riferimento a quanto accaduto:

Facevo meta battute continuamente con Community. Se guardavate la serie, si seguiva Tumblr, si avevano delle informazioni sui miei vari disturbi della personalità e sul mio rapporto con i fan. Questo, non penso sia il modo giusto per affrontare la questione.

Nello show ora Ian Cardoni è la voce di Rick, mentre Harry Belden è quella di Morty.

Il produttore Scott Marder ha ora spiegato perché sono state scelte due persone per sostituire Roiland:

C’erano diverse scuole di pensiero. Per la qualità della vita sarebbe più facile per la quantità di lavoro richiesta per entrambi i personaggi. Abbiamo visto nel corso degli anni le conseguenze sulla voce di Roiland e sembrava ingiusto farlo a qualcuno.

Harmon ha aggiunto che è stata inoltre una scelta intelligente perché si voleva che gli spettatori continuassero a credere che i personaggi sono reali e le voci di due persone diverse contribuiscono a mantenere quella convinzione.

