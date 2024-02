Dan Harmon, co-creatore della serie animata, ha anticipato che la stagione 8 di Rick and Morty sarà quasi come una “rinascita”.

Negli episodi del settimo capitolo della storia, infatti, si sono concluse alcune storie che erano rimaste in sospeso e questa nuova situazione permetterà di sviluppare nuove idee.

Harmon ha spiegato:

Ci sono stati molti cambiamenti e tante transizioni che, fortunamente, coincidono con alcune storie canoniche che si sono concluse. Se potessi stabilire un contesto per i fan dello show, si tratta dei vecchi personaggi e di tutte queste cose, ma è al tempo stesso un’opportunità per una rinascita. Le cose in un certo senso canoniche come la ricerca di Rick Prime, queste sono le cose che escono dall’etere e poi possono acquisire questa gravità, e poi diventano una storia canonica serializzata.