Rick and Morty: la produzione vuole una stagione ogni anno

Da quest’anno avremo una nuova stagione di Rick and Morty ogni anno, stando alle promesse dello showrunner.

In una recente intervista con Inverse, lo showrunner Scott Marder e il produttore James Siciliano hanno promesso che la serie tornerà ogni anno. Mentre la sesta stagione di Rick and Morty si avvicina al suo debutto il prossimo 5 settembre, il lavoro sugli episodi successivi è già iniziato:

JS: C’è una quantità incredibile di materiale in corso. Non so di cosa potremmo parlare, ma per quanto ci riguarda abbiamo la Stagione 6 in uscita e la Stagione 7 in produzione. Abbiamo la stanza degli sceneggiatori al lavoro per la stagione 8. Quindi sono circa 20 episodi in una qualche forma di produzione e la nuova stagione che stiamo per pubblicare.

SM: Questo sarà un gran problema per noi, ma da questo momento in poi avremo una stagione della serie ogni anno.