The Walking Dead

Danai Gurira e Andrew Lincoln saranno i protagonisti della serie spinoff di The Walking Dead dedicata alla storia di Rick e Michonne e l’attrice ha ora svelato quando potrebbe avvenire il debutto sugli schermi americani.

La star, durante il podcast 20 Questions, ha infatti dichiarato:

Penso debutterà verso la fine del 2023. Penso sarà in qualche parte di quel periodo. Halloween, o dopo. Più o meno in quel periodo. Quello è l’obiettivo.

I fan dovranno quindi attendere quasi un anno prima di vedere come si concluderà la storia dei due personaggi. Nell’attesa gli spettatori potrebbero vedere gli spinoff Dead City, con al centro Negan e Maggie, e Daryl Dixon, con star Norman Reedus.

Danai aveva in precedenza già svelato che il lavoro sul set prenderà il via a gennaio 2023 per poter dare ai fan la conclusione della storia di Rick e Michonne che dovranno ritrovarsi ed essere alle prese con un nuovo ambiente all’interno dell’apocalisse zombie.

