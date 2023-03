David Tennant, Danny Dyer e Aidan Turner sono entrati nel cast di Rivals, la serie Disney+ tratta dal romanzo di Jilly Cooper.

Al centro della storia, che fa parte delle saga Rutshire Chronicles ideata dall’autrice, c’è il mondo della televisione indipendente. Gli eventi sono ambientati nel 1986, quando la rivalità tra due uomini potenti sta per arrivare al suo culmine: l’ex atleta olimpionico, membro del parlamento e famoso dongiovanni Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) si scontra infatti con il suo vicino Tony Baddingham (Tennant), responsabile di Corinium Television.

Turner avrà invece il ruolo del presentatore Declan O’Hara, un determinato intellettuale con una personalità altrettanto fiera che passa dalla BBC a Corinium. Dyer sarà invece Freddie Jones, un milionario che si è costruito da solo un impero industriale.

Nel cast ci sono anche Nafessa Williams (Black Lighting), Bella Maclean (Sex Education), Katherine Parkinson (Humans), Victoria Smurfit (Bloodlands), Claire Rushbrook (Sherwood), Oliver Chris (The Crown), Lisa McGrillis (Mum), Emily Atack (The Inbetweeners), Rufus Jones (W1A), Luke Pasqualino (Skins) e Catriona Chandler (Pistol).

Cooper ha dichiarato:

Il cast è composto da alcuni dei migliori talenti che le isole britanniche possano offrire. Non vedo l’ora di essere sul set e vederli portare in vita i personaggi che amo così tanto.

Dominic Treadwell-Collins si occuperà della produzione e della sceneggiatura insieme a Laura Wade. Alla regia ci sarà Elliot Hegarty (Ted Lasso).

Il team di sceneggiatori delle puntate comprende anche Sophie Goodhart (The Baby, Sex Education), Marek Horn, Mimi Hare e Clare Naylor (The Accidental Husband), Dare Aiyegbayo (The Dumping Ground, EastEnders), Kefi Chadwick (Looted, Avoidance), Tray Agyeman, e Sorcha Kurien Walsh (The Pink Pill).

Che ne pensate della presenza di David Tennant e Aidan Turner nel cast di Rivals? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili