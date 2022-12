The CW

The CW ha annunciato che Nicholas Barasch e Karl Walcott saranno nel cast della stagione 7 di Riverdale come personaggi ricorrenti.

Nicholas Barasch interpreterà Julian Blossom, un classico bullo dai capelli rossi del liceo. È prepotente, ricco e autoritario. Bello, atletico e presuntuoso, riesce sempre a fare a modo suo, ma nelle rare volte in cui non lo fa, come con Veronica, rende la vita miserabile a tutti quelli che lo circondano. Spesso si scontra con sua sorella gemella, ma è anche un antagonista di Archie.

Karl Walcott è Clay Walker. È studioso, artista, colto e ha viaggiato molto. Figlio dell’esercito, Clay proviene da una famiglia amorevole ed è un sostenitore della giustizia sociale. È molto aperto nella sua arte e nella sua sessualità. Come accade nei fumetti, Clay avrà un’amicizia con il personaggio queer di Kevin Keller.

Nel primo episodio della stagione 7 Jughead cercherà di capire cosa fare, essendo consapevole di essere l’unico a ricordarsi cosa è accaduto in precedenza. Al termine del secondo episodio, invece, ci sarà un evento davvero dark che avrà un importante impatto sulla storia. L’ultima stagione, tuttavia, non avrà un villain tradizionale:

Si tratta principalmente dei nostri personaggi che trovano la loro strada nelle realtà costrittive e oscure degli anni ’50, cercando di scoprire se stessi in un mondo realmente oppressivo, conformista, omofobico e razzista. La sfida più grande è che i nostri personaggi stanno cercando di vivere delle vite autentiche dal punto di vista individuale durante un periodo in cui era realmente difficile farlo.

Fonte: Deadline