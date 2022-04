La serieè stata rinnovata per la stagione 7, masembra aver confermato che il cast sia pronto a dire addio all’adattamento dei fumetti.

In un’intervista rilasciata a GQ, l’interprete di Jughead ha dichiarato che la maggior parte degli attori vorrebbero concludere la storia.

Cole ha inoltre aggiunto:

Non sono una forza creativa al lavoro sulla serie. Non ho alcun controllo creativo. Ci presentiamo sul set, riceviamo gli script delle scene che dobbiamo realizzare quel giorno e ci chiedono di girare.

Recentemente Camila Mendes, che ha la parte di Veronica Lodge, aveva ammesso la sua speranza che la serie si concluda con la settima stagione:

Proprio Cole aveva parlato della possibile conclusione di Riverdale:

Dal punto di vista dei contratti sono previste sette stagioni, che è la cifra piuttosto standard per la televisione, quindi non so cosa accadrà dopo quella.