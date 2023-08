The CW

The CW ha pubblicato la sinossi e le foto per l’episodio finale di Riverdale, che andrà in onda il prossimo mercoledì negli Stati Uniti.

L’episodio si intitolerà Chapter One Hundred Thirty-Seven: Goodbye, Riverdale, e chiuderà tutte le trame di queste sette stagioni:

ORA STIAMO LASCIANDO RIVERDALE — Tornando ai giorni nostri e desiderando ardentemente la sua vita precedente a Riverdale, l’86enne Betty (Lili Reinhart) si rivolge a un’amica speciale per aiutarla a rivivere il suo ultimo giorno dell’ultimo anno con i suoi amici com’erano, con i loro ricordi restaurati. Nel cast anche KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan e Drew Ray Tanner. L’episodio è stato scritto da Roberto Aguirre-Sacasa.

Oltre alla sinossi sono state pubblicate tante nuove foto:

alice riverdale finale

kevin riverdale finale

Reggie riverdale finale

fangs e midge riverdale finale

cheryl e toni riverdale finale

jughead riverdale finale

betty e veronica riverdale finale

archie e veronica riverdale finale

jughead e betty riverdale finale

archie e jughead riverdale finale

mary e archie riverdale finale





















State aspettando il finale di Riverdale? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

La serie si concluderà negli Stati Uniti nella serata di mercoledì, dopo sette stagioni trasmesse da The CW.

Potete rimanere aggiornati su Riverdale, con notizie e curiosità, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

