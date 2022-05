Sono triste nel dire addio, con la prossima stagione, a Riverdale, ai nostri set, alla nostra troupe, ai nostri produttori, alla nostra famiglia di The CW, ma posso parlare a nome di tutti, di Cammy, Cole, Lili e del resto del nostro cast, dicendo che siamo così grati per il sostegno di tutti. E nei confronti dei fan, senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile.

, interprete di Archie, ha condiviso la sua reazione alla cancellazione diL’attore, dopo la notizia dell’imminente fine della serie, ha dichiarato:

KJ ha aggiunto:

Non posso dire che mi mancherà dovermi tingere i capelli ogni settimana, non vedo l’ora di essere me stesso di nuovo, ma vi prometto che con questa ultima stagione finiremo la storia con un botto e non vedo l’ora di condividerla con voi.

La stagione sette ritornerà ad avere il numero di episodi delle precedenti, pre pandemia, e debutterà sugli schermi di The CW nella programmazione midseason.

Basato sui personaggi di Archie Comics, Riverdale si è dimostrato da subito un buon successo sul canale televisivo, ma la vera esplosione di popolarità è arrivata dopo la distribuzione su Netflix in tutto il mondo. Finora sono andati in onda più di 100 episodi.

Creata da Roberto Aguirre-Sacasa, la serie vede nel cast KJ Apa come Archie, Lili Reinhart come Betty, Camila Mendes come Veronica, Cole Sprouse come Jughead, Madelaine Petsch come Cheryl, Mädchen Amick come Alice, Charles Melton come Reggie, Vanessa Morgan come Toni. Luke Perry ha fatto parte del cast nei panni del padre di Archie fino alla sua morte nel 2019.

