Riverdale si concluderà con gli episodi della stagione 7 e online sono state condivise le prime foto ufficiali e uno sneak peek della première dell’annata finale della serie.

Il magazine Entertainment Weekly ha pubblicato gli scatti che mostrano i protagonisti negli anni ’50. Archie (KJ Apa) e i suoi amici, dopo che Cheryl (Madelaine Petsch) ha distrutto la cometa che stava minacciando la città di Riverdale, ha infatti riportato tutti indietro nel tempo e ora i giovani sono di nuovo al liceo. Jughead (Cole Sprouse) è l’unico a ricordarsi la vita precedente.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha sottolineato che l’essenza dei personaggi è la stessa, ma ci saranno alcuni cambiamenti come il fatto che Veronica Lodge (Camila Mendes) venga da Los Angeles e sia cresciuta a Hollywood, non a New York.

Archie, invece, è in stile Richie Cunningham e molto innocente e romantico.

Nelle puntate ci saranno nuovamente momenti musicali e Fangs (Drew Tanner) salirà sul palco, in stile Ritchie Valens.

Nel primo episodio Jughead cercherà di capire cosa fare, essendo consapevole di essere l’unico a ricordarsi cosa è accaduto in precedenza. Al termine del secondo episodio, invece, ci sarà un evento davvero dark che avrà un importante impatto sulla storia. L’ultima stagione, tuttavia, non avrà un villain tradizionale:

Si tratta principalmente dei nostri personaggi che trovano la loro strada nelle realtà costrittive e oscure degli anni ’50, cercando di scoprire se stessi in un mondo realmente oppressivo, conformista, omofobico e razzista. La sfida più grande è che i nostri personaggi stanno cercando di vivere delle vite autentiche dal punto di vista individuale durante un periodo in cui era realmente difficile farlo.

Ecco lo sneak peek condiviso dallo showrunner:

Che ne pensate delle foto e dello sneak peek della stagione finale di Riverdale? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW, Instagram