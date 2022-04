e suo figliosaranno i protagonisti di una nuova comedy intitolataLa serie prodotta per Netflix si ispira al rapporto tra padre e figlio via social media, con il ragazzo che ama prendere in giro in modo divertente Rob.

La serie sarà prodotta dai Lowe e dal creatore di Santa Clarita Diet, Victor Fresco.

La comedy sarà ambientata nel mondo di una società specializzata in ricerche biotech e ha al centro un giovane introverso e in difficoltà a livello sociale che va a lavorare per il padre, un uomo di successo e follemente eccentrico, nel tentativo di salvarlo da un disastro.

Tracey Pakosta, responsabile del settore comedy di Netflix, ha dichiarato:

Siamo davvero entusiasti nel lavorare con Victor, Rob e John Owen. Loro tre sono incredibilmente divertenti e hanno delle sensibilità intelligenti, essendo così perfetti per le nostre proposte di genere comedy.

Rob Lowe è attualmente protagonista di 911: Lone Star, mentre il ventisettenne Joh Owen è uno sceneggiatore, produttore e attore che è apparso in precedenza in The Grinder e ha scritto vari episodi proprio di 911.

Che ne pensate della comedy Unstable con protagonisti Rob e John Owen Lowe? Lasciate un commento!

