Robbie Williams protagonista di una docuserie prodotta per Netflix

Robbie Williams sarà il protagonista di una docuserie prodotta da Netflix.

Il progetto sull’artista, che ha iniziato la sua carriera come membro dei Take That, debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023 e viene descritto come un’esame senza filtri e approfondito di un’icona globale e un intrattenitore nato che ha dovuto affrontare gli alti e i bassi del vivere sotto la luce dei riflettori per oltre 30 anni.

Williams verrà mostrato mentre affronta l’attenzione dei mezzi di comunicazione, le dipendenze, gli addii professionali e personali, le reunion, il ritorno sulle scene e l’impatto di tutto questo sulla sua salute mentale.

Il progetto potrà contare su materiali di archivio inediti riguardanti 25 anni di vita e carriera, oltre alla collaborazione di Robbie Williams.

Alla regia ci sarà Joe Perlman e la produzione è curata da Asif Kapadia.

Nel team della produzione anche Dominic Crossley-Holland in collaborazione con RSA e RPW Productions.

Fonte: Deadline