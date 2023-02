Robin Wright ha rivelato che vorrebbe recitare in Paradise Lost, la serie prequel di Wonder Woman che verrà prodotta da HBO Max ed è stata annunciata da James Gunn e Peter Safran.

I co-CEO dei DC Studios non hanno rivelato molti dettagli riguardanti il progetto, accennando solamente al fatto che sarà una storia in stile Game of Thrones ambientata sull’isola di Themyscira prima della nascita di Diana Prince.

Robin, che nei film interpreta Antiope, ha quindi dichiarato:

Ho amato interpretare un’Amazzone. Ho la sensazione di essere stata una leader di una tribù amazzone nella mia vita precedente.

L’attrice ha dichiarato che vorrebbe essere coinvolta nel progetto, ma ha sottolineato:

Non ho ancora ricevuto quella telefonata. Forse sono troppo vecchia!

L’ex star di House of Cards ha quindi fatto un appello all’intervistatore, chiedendo di aiutarla a venire contattata dai due filmmaker.

Antiope, nei film, ha l’incarico di generale nell’esercito ed è la zia di Diana, diventando sua mentore. Il personaggio è apparso nel primo film, in cui viene uccisa durante una battaglia, e nel secondo grazie a un flashback.

Che ne pensate? Sareste felici se Robin Wright recitasse nella serie Paradise Lost, il progetto prequel di Wonder Woman?

Fonte: Variety