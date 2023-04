É stata annunciata la data di debutto di Rogers: il Musical al Disney California Adventure Park.

Rogers: il Musical sarà presentato in anteprima al Disney California Adventure Park venerdì 30 giugno. Lo spettacolo durerà circa 30 minuti e andrà in onda dal martedì al sabato per la maggior parte delle settimane successive.

Questa versione completa dello show includerà la canzone “Save the City” originariamente mostrata in Hawkeye su Disney+, così come “Star Spangled Man” di Captain America: il primo Vendicatore. Ci saranno inoltre anche cinque nuove canzoni scritte appositamente per il resort.

In Hawkeye Clint era stato mostrato mentre accompagna i figli a vedere Rogers: The Musical, decidendo però di uscire in anticipo. Nel film Spider-Man: No Way Home, inoltre, si vede una locandina dello spettacolo.

Vorreste vedere lo spettacolo dal vivo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili