tornerà prossimamente con gli episodi dellasu Netflix e le primemostrano la protagonista Natasha Lyonne negli eventi ambientati quattro anni dopo gli episodi precedenti.

La protagonnista, intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato parlando del futuro dello show:

Si tratta di una corsa sfrenata. È profonda e profondamente fuori dagli schemi. Penso veramente che la gioia del gioco sia di guardarla con uno sguardo il più possibile fresco per essere catturati dalla storia.

La protagonista, co-creatrice e showrunner, ha citato come esempio il film La storia infinita che amava moltissimo quando era una bambina, dichiarando che il suo sogno è che le persone possano lasciarsi trasportare dalla fantasia proprio come quel film.

Nelle nuove puntate Nadia e Alan (Charlie Barnett) sono fuggiti dal loop temporale mortale.

La storia affronterà nuovamente tematiche esistenziali mentre i due scoprono un destino persino peggiore dal morire ripetutamente quando devono esaminare minuziosamente il proprio passato tramite un portale temporale localizzato in uno dei luoghi più iconici di Manhattan. Inizialmente vivranno la situazione come un’avventura intergenerazionale in continua espansione e che spazia tra epoche diverse, tuttavia scopriranno ben presto che questo straordinario evento potrebbe essere più di quanto si aspettassero e, insieme, dovranno trovare un modo per uscirne.

Natasha ha aggiunto:

Ci siamo spinti al limite di quello che pensavamo potesse accadere visivamente e attraverso la narrazione.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno anche nuovi arrivi come Annie Murphy, star di Schitt’s Creek, che avrà la parte di un’inaspettata alleata di Nadia e sarà un elemento essenziale, al centro della stagione, aiutandola ad affrontare la natura della mortalità. Lo show sarà ancora una volta molto enigmatico e conterrà molti easter egg e misteri.

In base alle foto, inoltre, Nadia e Alan si troveranno in una stazione della metropolitana.



