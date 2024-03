Verrà mai realizzata una terza stagione della serie Netflix Russian Doll?

Leslye Headland, co-creatrice della serie, ha recentemente parlato con Collider della questione offrendo pensieri non molto rassicuranti:

Non lo so. Non ho sentito nulla. Non so se è perché Natasha [Lyonne] sta lavorando a Poker Face ora. Non so se la cosa deve essere programmata, ma non ho sentito nulla da Netflix a tal riguardo.

Penso che una possibilità esista. Al 100%. Ma non ne ho ancora sentito parlare.