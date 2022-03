Netflix ha annunciato ladi, la nuova serie animata ispirata alla serie di fumetti di Stan Sakai, Usagi Yojimbo.

La serie basata sul fumetto vincitore del premio Eisner debutterà sulla piattaforma streaming il 28 aprile. Sarà principalmente animata in CG ma ci saranno anche sequenze di flashback disegnate a mano. Di seguito la sinossi ufficiale pubblicata da Netflix:

Samurai Rabbit: Le avventure di Usagi segue il coniglio adolescente, Samurai Yuichi, discendente del grande guerriero Miyamoto Usagi, nella sua epica missione per diventare un vero samurai. Ma non sarà da solo! Alla guida di una squadra disordinata di eroi disadattati – tra cui un malizioso cacciatore di taglie, un astuto ninja, un borseggiatore acrobatico e una fedele lucertola da compagnia – combatterà talpe che scavano in profondità, pipistrelli alati con punte di metallo e mostri di un’altra dimensione, mentre al contempo cercherà di diventare il miglior Samurai!