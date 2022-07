The Sandman: Dave McKean, cover artist del fumetto, ha lavorato ai titoli di coda della serie

Dave McKean, lo storico cover artist di The Sandman, ha lavorato ai titoli di coda della serie Netflix, che debutterà sulla piattaforma la prossima settimana.

Durante il panel del San Diego Comic-con dedicato alla serie tv, Neil Gaiman ha annunciato il coinvolgimento dell’artista:

Ogni episodio ha i suoi titoli di coda, ed è una sequenza diversa per ogni episodio, questo film artistico fantastico e scorrevole realizzato da Dave McKean.

McKean ha collaborato spesso con Gaiman. Ha creato le copertine di tutti i 75 numeri di The Sandman e dei 60 numeri della sua serie spin-off The Dreaming. Quelle copertine sono state successivamente raccolte in volumi intitolati Dust Covers per The Sandman e Dream States per The Dreaming. McKean ha anche fornito nuove copertine per le raccolte tascabili dell’edizione del 30° anniversario dell’opera.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza. Nel cast della serie Sandman ci sono Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Gaiman ha co-sceneggiato la serie con Goyer e Heinberg, tutti coinvolti anche come produttori esecutivi. Netflix ha ordinato una prima stagione composta da dieci puntate.

La serie basata sul fumetto di Neil Gaiman sarà disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022.

Siete contenti del coinvolgimento di Dave McKean nei titoli di coda di The Sandman? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book